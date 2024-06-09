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Коментар стосовно виступів клубів у головному єврокубку.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував виступи українських команд у Лізі чемпіонів.

"Ми не вигравали Лігу чемпіонів, але з нашими командами завжди було важко грати", — цитує президента The Guardian.

"Наш менталітет, наш сильний характер: ми завжди збираємося битися і конкурувати. Це була наша ідентичність протягом тривалого часу, а тепер вона проявляється ще більше".

Крім того, Андрій Миколайович висловив думку стосовно допомоги Україні у війні Польщею.