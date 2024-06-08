Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Президент УАФ подякував польським сусідам за їхню однозначну позицію щодо російської агресії проти України.

У рамках підготовки до найближчого Євро-2024 національна збірна України провела товариський матч у Варшаві зі збірної Польщі, в якому зазнала поразки з рахунком 1:3.

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Напередодні цього протистояння президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко у розмові з польською пресою подякував нашим західним сусідам за підтримку в російсько-українській війні.

"Хочу подякувати Польщі за допомогу, не тільки у футболі. Ми відчуваємо вашу підтримку з перших годин повномасштабної війни з росією і глибоко цінуємо все, що ви робите для України.

Як президент Української асоціації футболу, я особисто хотів би подякувати своїм колегам з Польського футбольного союзу, а також клубам і містам, які на деякі матчі стали футбольними домівками для українських команд", — заявив Андрій Шевченко в інтерв'ю для SportoweFakty.

Дивіться відео голів та огляд матчу Польща — Україна на Football.ua.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).