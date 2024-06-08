Президент УАФ подякував польським сусідам за їхню однозначну позицію щодо російської агресії проти України.
Цезарій Кулеша та Андрій Шевченко, x.com/Czarek_Kulesza
08 червня 2024, 14:59
У рамках підготовки до найближчого Євро-2024 національна збірна України провела товариський матч у Варшаві зі збірної Польщі, в якому зазнала поразки з рахунком 1:3.
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Напередодні цього протистояння президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко у розмові з польською пресою подякував нашим західним сусідам за підтримку в російсько-українській війні.
"Хочу подякувати Польщі за допомогу, не тільки у футболі. Ми відчуваємо вашу підтримку з перших годин повномасштабної війни з росією і глибоко цінуємо все, що ви робите для України.
Як президент Української асоціації футболу, я особисто хотів би подякувати своїм колегам з Польського футбольного союзу, а також клубам і містам, які на деякі матчі стали футбольними домівками для українських команд", — заявив Андрій Шевченко в інтерв'ю для SportoweFakty.
Дивіться відео голів та огляд матчу Польща — Україна на Football.ua.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (22 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).