Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Перший матч збірної України на Євро-2024 відбудеться в понеділок, 17 червня.

Центральний захисник збірної України Максим Таловєров поділився своїми думками щодо виїзного товариського матчу проти збірної Польщі, передає офіційний сайт УАФ.

Польща — Україна 3:1 Відео голів та огляд матчу 07.06.2024

У контрольному поєдинку з поляками 23-річний гравець австрійського ЛАСКа вперше в своїй кар'єрі з'явився в стартовому складі "синьо-жовтих".

"Дуже приємно грати проти таких футболістів, як Роберт Левандовські. Він є фантастичним гравцем, а з такими ти завжди вдосконалюєшся. Я дуже щасливий, бо це була моя дебютна гра в стартовому складі збірної України. Сумно, звичайно, коли ти пропускаєщ тричі, але це футбол. Ми маємо час на виправлення того, що не виходило в матчі з Польщею. За тиждень будемо готові", — зазначив Таловєров.

Раніше Максим заявив, що поразка від Польщі буде для команди уроком.

До старту чемпіонату Європи збірна України проведе ще один товариський матч. У вівторок, 11 червня, колектив Сергія Реброва гостюватиме в збірної Молдови.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).