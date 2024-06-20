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Тренер розглядає варіант з роботою у Саудівській Аравії.

Стефано Піолі може стати тренером Аль-Іттіхаду — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зараз наставник є одним з трьох кандидатів на цю посаду. Нинішній головний тренер Марсело Гальярдо має залишити команду влітку.

Щодо Стефано, то він перебуває без роботи після того, як пішов з Мілану, разом з клубом він виграв Серію А. Замість Піолі італійський гранд запросив Пауло Фонсеку.

У чемпіонаті Мілан зайняв 2 місце в таблиці.