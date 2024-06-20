Стефано Піолі може стати тренером Аль-Іттіхаду — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. 

Зараз наставник є одним з трьох кандидатів на цю посаду. Нинішній головний тренер Марсело Гальярдо має залишити команду влітку. 

Щодо Стефано, то він перебуває без роботи після того, як пішов з Мілану, разом з клубом він виграв Серію А. Замість Піолі італійський гранд запросив Пауло Фонсеку. 

У чемпіонаті Мілан зайняв 2 місце в таблиці. 