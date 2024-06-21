Футбольна асоціація Уельсу на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера Роба Пейджа.

Причиною звільнення стали незадовільні результати команди за останній проміжок часу.

Нагадаємо, Уельс не зміг пройти плей-оф відбору на Євро-2024, поступившись Польщі у серії пенальті. До цього валлійці двічі поспіль проходили у фінальну частину чемпіонатів Європи.

Пейдж очолював Уельс з літа 2020 року і він зміг вивести команду на ЧС-2022 у Катарі, який став другим в історії збірної та першим за 64 роки.

Під керівництвом Пейджа валлійці провели 19 матчів, у яких здобули п'ять перемог, шість разів зіграли внічию та вісім разів програли.