49-річний валлієць очолював національну команду з 2020 року.
Роб Пейдж, faw.cymru
21 червня 2024, 15:45
Футбольна асоціація Уельсу на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера Роба Пейджа.
Причиною звільнення стали незадовільні результати команди за останній проміжок часу.
Нагадаємо, Уельс не зміг пройти плей-оф відбору на Євро-2024, поступившись Польщі у серії пенальті. До цього валлійці двічі поспіль проходили у фінальну частину чемпіонатів Європи.
Пейдж очолював Уельс з літа 2020 року і він зміг вивести команду на ЧС-2022 у Катарі, який став другим в історії збірної та першим за 64 роки.
Під керівництвом Пейджа валлійці провели 19 матчів, у яких здобули п'ять перемог, шість разів зіграли внічию та вісім разів програли.