Інше

49-річний валлієць очолював національну команду з 2020 року.

Футбольна асоціація Уельсу на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера Роба Пейджа.

Причиною звільнення стали незадовільні результати команди за останній проміжок часу.

Нагадаємо, Уельс не зміг пройти плей-оф відбору на Євро-2024, поступившись Польщі у серії пенальті. До цього валлійці двічі поспіль проходили у фінальну частину чемпіонатів Європи.

Пейдж очолював Уельс з літа 2020 року і він зміг вивести команду на ЧС-2022 у Катарі, який став другим в історії збірної та першим за 64 роки.

Під керівництвом Пейджа валлійці провели 19 матчів, у яких здобули п'ять перемог, шість разів зіграли внічию та вісім разів програли.