Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф відбору на Євро-2024, що відбувся 26 березня 2024 року.

У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 збірна Польщі змогла вибороти путівку до фінальної частини турніру в Німеччині за підсумками післяматчевої серії пенальті.

В основний та додатковий час командам не вдалося визначити сильнішого, а вже у "футбольній лотереї" поляки таки переграли валлійців, незважаючи на неймовірну підтримку домашніх вболівальників суперника.

У фінальній частині майбутнього чемпіонату Європи польська збірна зіграє в групі D з Нідерландами, Австрією та Францією.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вельс — Польща у матчі плей-оф відбору на Євро-2024:

Вельс — Польща 0:0 (пен. 4:5)

Вельс: Ворд, Вільямс, Мефам, Девіс, Родон, Робертс (Брукс 84, Броудхед 112), Ампаду, Вілсон, Джеймс Дж., Джонсон (Джеймс Д. 70), Мур

Польща: Щесни, Беднарек (Саламон 79), Давидович, Ківьор, Франковські, Сліш, Зелінські (Шиманські 101), Пйотровські (Романчук 106), Залевські, Свідерські (Пйонтек 80), Левандовські

Попередження: Джеймс Дж. 55, Мефам 98, 120+1 — Пйотровські 51, Залевські 72

Вилучення: Мефам 120+1 (друге попередження)

Реалізовані пенальті: Девіс, Мур, Вілсон, Вільямс — Левандовські, Шиманські, Франковські, Залевські, Пйонтек

Нереалізований пенальті: Джеймс Д. (сейв)