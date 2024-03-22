Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф відбору на Євро-2024, що відбувся 21 березня 2024 року.

У рамках півфіналу відбору на Євро-2024 збірна Вельса впевнено здолала Фінляндію та пробилася до вирішального раунду стикових матчів.

Валлійці на власному полі не залишили майже жодних шансів супернику, отримавши таким чином можливість потрапити на континентальну першість в Німеччині.

У вирішальному матчі за путівку в фінальну частину чемпіонату Європи збірна Вельса зіграє проти Фінляндії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вельс — Фінляндія у матчі плей-оф відбору на Євро-2024:

Уельс - Фінляндія 4:1

Голи: Брукс, 3, Вільямс, 38, Джонсон, 47, Джеймс, 86 — Пуккі, 45.

Уельс: Ворд, Робертс, Девіс, Родон, Міфем, Вільямс, Ампаду, Вілсон (Броудхед, 90), Брукс (Мур, 61), Джеймс, Джонсон (Джеймс, 73).

Фінляндія: Градецкі, Алхо (Нісканен, 87), Тенхо, Іванов, Пелтола, Шюллер (Кайрінен, 73), Камара, Луд (Антман, 73), Хоканс, Пуккі (Єнсен, 78), Пох'янпало (Челльман, 78).

Предупредження: Луд (22), Тенхо (50), Джеймс (54), Вілсон (65), Хоканс (68), Міфем (74), Мур (90+5).