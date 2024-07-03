Мундіаль пройде у шести країнах.
Сантьяго Бернабеу, Getty Images
03 липня 2024, 22:43
Усім відомий стадіон Сантьяго Бернабеу проведе фінал чемпіонату світу 2030 року. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, рішення про проведення фіналу мундіалю в Мадриді, має бути ухвалене на найближчих засіданнях ФІФА.
Також наголошується, що фінал хотіли прийняти Камп-Ноу та Касабланка, але вибір було зроблено на користь домашньої арени Реала.
До 31 липня цього року Іспанія, Португалія та Марокко мають оголосити повний список стадіонів, які прийматимуть матчі ЧС-2030.
Також додамо, що Уругвай, Аргентина та Парагвай приймуть по одному матчу-відкриття мундіалю.