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Футболіст перебрався до чемпіонату Вірменії.

Екснападник київського Динамо Владислав Кулач став гравцем вірменського Пюніка.

Термін угоди 31-річного форварда із вірменським клубом не розголошується.

Останнім клубом гравця була Зіря.

Нагадаємо, Кулач виступав за Зірю із січня 2023 року, коли залишив київське Динамо. На його рахунку 38 матчів, шість голів та один асист.

До цього Кулач виступав за Ворсклу, Іллічівець, Сталь Д, Зорю, запорізький Металург, Гонвед та Ескішехірспор.