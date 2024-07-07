Німеччина

Коментар гравця після підписання контракту.

Новоспечений гравець Баварії Майкл Олісе прокоментував перехід до лав мюнхенського гранда.

"Діалог із Баварією був дуже позитивним і я щасливий, що тепер гратиму за такий великий клуб. Це чудовий виклик і це саме те, що я шукав. Я хочу проявити себе на цьому рівні, зігравши свою роль у здобутті якомога більшої кількості титулів із командою в найближчі роки", — заявив Майкл.

Нагадаємо, Олісе підписав контракт до 2029 року.