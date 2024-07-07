Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У старті може вийти Усман Дембеле.

Антуан Грізманн може бути переведений на лавку для запасних.

L'Equipe зазначає, що нападник збірної Франції перебуває не в найкращій фізичній формі, і є сумніви в тому, що він зможе допомогти команді під час зустрічі з Іспанією в півфіналі Євро-2024.

Остаточне рішення поки не ухвалено, але Дідьє Дешам, головний тренер, схиляється до того, щоб зробити ставку на атлетичних футболістів.

Виграти від цього може Усман Дембеле. Вінгер вийшов на заміну в останній грі і 9 липня може почати матч у стартовому складі.

На Євро-2024 Грізманн провів 5 матчів і не відзначився результативними діями.