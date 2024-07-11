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Уругваєць висловився про сутичку після півфіналу Кубка Америки.

Форвард збірної Уругваю Луїс Суарес прокоментував бійку с фанатами колумбійської збірної після півфіналу Кубка Америки (0:1).

"Завжди є сутички, сміх, слова тощо. Але найбільше дратує манера знущатися, святкувати, в цьому немає жодного сенсу. Ми вибили Бразилію, і ніхто не пройшов перед бразильськими гравцями.

Навпаки, ми пішли привітати їх, ми колеги по полю, ми знаємо, які страждання переживаєш при поразці. Проходити так перед колегою по професії виглядає негарно, але Всевишній все бачить, і все повертається", — вважає Суарес.

Нагадаємо, що в фінальному матчі Копа Америка-2024 зіграють Аргентина та Колумбія, тоді як Канада та Уругвай вирішуватимуть долю третього місця на турнірі.