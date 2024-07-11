Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нідерландський фахівець незадоволений роботою німецького арбітра.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман розкритикував рішення головного арбітра Фелікса Цваєра призначити пенальті в півфінальному матчі чемпіонату Європи-2024 з Англією (1:2). Його слова наводить ESPN.

"Це не пенальті. Єдиним наміром гравця було заблокувати удар. Потім Гаррі Кейн завдає удару, і їхні ноги зіткнулися. Футбол руйнується через подібні рішення VAR. В Англії такий пенальті не був би призначений.

Що ти повинен робити, як захисник? Я думаю, подекуди суддя приймав дурні рішення, але ми програли не через це", — сказав Куман.