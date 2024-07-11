Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Збірна Нідерландів вилетіла з Євро за крок до фіналу.

Чотири гравці збірної Нідерландів відпустили Оллі Воткінса, коли той боровся зі Стефаном де Вреєм. Воткінс робить два дотики до м'яча — і той у сітці воріт.

Їхні очі підіймаються від розпачу, а руки закривають обличчя. Вони не могли поворухнутись в той час, як Англія святкувала вихід у фінал.

Потужна підтримка Нідерландів на Євро виглядала красиво, але тепер жодному з фанатів не було так весело.

Англія перемогла 2:1. Це знайоме відчуття в голландському футболі. Команда вилетіла в п’яти з шести півфіналів чемпіонату Європи.

Шанувальники збірної Нідерландів знають, як насолоджуватися подорожжю на Євро, оскільки підозрюють, чим вона закінчиться, але це ще один привід отримати задоволення від футбольного свята.

Англія та Нідерланди не такі вже й різні. Обидві країни вірять, що вони винайшли сучасний футбол, і обидві вважають, що їх важливість не була винагороджена на великих турнірах. У кожного з них є один трофей на мейджорі: Кубок світу 1966 року в Англії та тріумф голландців на Євро-1988.

Команда Гарета Саутгейта продовжує прогресувати, водночас для Нідерландів поїздка до Німеччини стала однією з інших великих втрачених шансів таких як: Мюнхен-1974, Буенос-Айрес-1978, Гетеборг-1992, Амстердам-2000, Лісабон-2004, Йоганнесбург-2010, Сан-Паулу-2014.

Чотири з п'яти останніх поразок у матчах на виліт на великих турнірах вони зазнали або по пенальті, або менше ніж за п'ять хвилин до кінця матчу. Навіть півфіналісти Ліги чемпіонів Аякс сезону-2018/19, яких здолав Тоттенгем, відчувають себе частиною цієї історії.

У певному сенсі важко порівнювати цю збірну Нідерландів з їхніми попередниками, з деякими з яких їх пов’язує лише помаранчева форма.

Загалом, це була нідерландська команда, яка так і не проявила найкращих результатів протягом усього турніру, яка не заслуговує на потрапляння у фінал.

Хаві Сімонс ніколи не заявляв про себе у футболці збірної Нідерландів, але у півфіналі він забив неймовірний гол.

"Життя надто коротке, щоб жити на чужих умовах", — написав він у соцмережах перед турніром.

Це було те, чого він хотів: удар в падінні, уклін перед натовпом і повернення Нідерландів у Берлін.

Англія зрівняла рахунок через 11 хвилин. Дензел Дамфріс намагався заблокувати удар і сфолив на Гаррі Кейні. Здавалось, що пенальті не було, але VAR не погодився. Одинадцятиметровий — і гол.

Нідерландам не пощастило, що Мемфіс Депай пішов з поля до перерви, і, до того ж Френкі де Йонг, зірка цієї команди, пропустив турнір через травму. Те, що вони оговталися після його втрати менш ніж за тиждень до першої гри, показало хімічний склад команди, яка історично балансувала на дисфункції.

Як і в будь-якій іншій грі цього турніру, голландці набирали обертів по ходу Євро. Задум Рональда Кумана спрацював — вони змусили Англію змінити тактику, створивши моменти зі стандартних положень.

Втома – це лютий звір на великих турнірах. Англія могла зіткнутись з третім поспіль періодом додаткового часу на Євро; Нідерланди лише вперше.

Зрештою, додаткового часу так і не сталось, вдача посміхнулась англійцям — м'яч після удару Воткінса потрапив у ногу Де Врея, потім легкий дотик Барта Вербрюггена — і дальня штанга.

Поразка у півфіналі буде гризти голландських гравців.

Для голландської громадськості розраду можна знайти в тому, що команда знаходиться у перехідному періоді. Півфінал на Євро був несподіваним, але бажаним. Очікування перед турніром були низькими. Це не золоте покоління, навіть близько, але це було витончене покоління з блиском витонченості.

Нідерланди фінішували третіми у своїй групі та пройшли у плей-оф. Були обнадійливі виступи в 1/8 фіналу проти Румунії та у чвертьфіналі проти Туреччини — і ввечері середи був шанс вийти у фінал проти нудної Англії.

Фортуна часто допомагає командам на великих турнірах. Сильні зустрічаються з сильними та вибувають на ранній стадії, середні команди зустрічаються із середніми командами та можуть навіть виграти змагання. Це не було золоте покоління, але це була золота можливість.

Ця команда Нідерландів добре знає забаганки фортуни як у житті, так і у футболі.

Коді Гакпо одного разу зізнався, що вирішував між ПСВ, Лідс Юнайтед і Саутгемптоном на основі того, скільки голів він забив у грі. Є Натан Аке, чиї батьки познайомилися, коли його батько-івуарієць, який переїхав до Нідерландів, опинився на віддаленому узбіччі дороги разом із його голландською матір’ю, і вони разом поїхали автостопом у нове життя. Є Ван Дейк, чиє життя висіло на волосині після того, як його госпіталізували з трьома гострими інфекціями, змушеного написати заповіт у віці 20 років.

Фортуна пішла проти них. Це футбольна нація, яка робить багато правильних речей, і одного дня їхній статус "майже чоловіків" зміниться. Куман збирається продовжити свій контракт і взяти їх на чемпіонат світу 2026 року.

"Я впевнений у майбутньому", — сказав Куман у середу ввечері. "Ця команда може зробити більше, і у нас є гравці. Ми добре попрацювали, налагодили зв’язок і були близькі до фіналу. Я пишаюся цією командою".

За матеріалами The Athletic