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Слова Марсело Б'єлси після поразки від Колумбії.

Головний тренер збірної Уругваю Марсело Б'єлса прокоментував виліт від Колумбії (0:1) в 1/2 фіналу Кубка Америки.

"Уругвай міг виграти цей матч, якщо судити за складами команд. Думаю, наша команда була сильнішою в індивідуальному плані, і ми не змогли досягти тієї різниці, яку, як я думав, ми змогли створити, тому я несу особливу відповідальність за те, що не вдалося створити перевагу в першому таймі і скористатися більшістю після перерви.

Коли перемагає команда, яка залишилася у меншості, тренер, який керує цією командою, демонструє перевагу – у цьому випадку наді мною.

Думаю, що якби ми зіграли внічию, то результат був би справедливим. Чесно кажучи, я б вважав за краще, щоб збірна Колумбії не мала видалення, тому що Колумбія грала на збереження результату, і це виявилося для нас важче ніж гра в рівних складах", — сказав Б'єлса.

Нагадаємо, КОНМЕБОЛ виступив із засудженням бійки на трибунах після матчу Уругвай — Колумбія.