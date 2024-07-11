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Хеймір Хадлгрімссон спробує вивести Ірландію на чемпіонат світу.

57-річний фахівець Хеймір Хадльгрімссон очолив збірну Ірландії, повідомляє офіційний сайт футбольної асоціації країни.

Він керуватиме національною командою у Лізі націй та відборі до ЧС-2026.

З 2016 по 2018 рік Хадльгрімссон обіймав посаду головного тренера збірної Ісландії. Команда вийшла у чвертьфінал Євро-2016, вибивши Англію, а також уперше в історії зіграла на чемпіонаті світу у 2018 році.

У 2022-2024 роках ісландець тренував збірну Ямайки. Крім цього, з 2018 до 2021 року тренер очолював катарський клуб Аль-Арабі.