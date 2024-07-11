Україна

Українці зіграють проти Аргентини, Марокко та Іраку.

Вже незабаром збірна України вперше у своїй історії зіграє на Олімпійських іграх у Парижі.

Команда Руслана Ротаня потрапила до групи В, де її суперниками будуть Аргентина, Марокко та Ірак. Матчі цієї групи пройдуть 24, 27 та 30 липня.

З 8 липня "синьо-жовті" готуються у Франції у спортивному комплексі Plaine des Sports.

Календар матчів збірної України та групи В:

24 липня

Аргентина — Марокко (16:00, Сент-Етьєн)

Ірак — Україна (20:00, Ліон)

27 липня

Аргентина — Ірак (16:00, Ліон)

Україна — Марокко (18:00, Сент-Етьєн)

30 липня

Україна — Аргентина (18:00, Ліон)

Марокко — Ірак (18:00, Ніцца)

За регламентом турніру дві найкращі команди групи В виходять на представників групи А. Формат олімпійського турніру традиційний: боротьба в чотирьох групах по чотири команди, по дві найсильніші виходять у плей-оф, потім — чвертьфінали, півфінали, матч за третє місце й фінал (9 серпня).

Також додамо, що до старту Олімпійських ігор Україна проведе два контрольні матчі — проти Єгипту (14 липня) та Парагваю (18 липня). Обидва матчі розпочнуться о 19:30 за Києвом.

Склад олімпійської збірної України:

Воротарі: Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Кіріл Фесюн (Шахтар), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК), Арсеній Батагов (Зоря), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва — Ворскла), Олександр Мартинюк (Олександрія), Олексій Сич (Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).

Півзахисники: Максим Хлань (Лехія), Артем Шулянський (Олександрія), Максим Брагару, Микола Михайленко, Валентин Рубчинський (усі — Динамо Київ), Владислав Велетень (Колос), Олег Федор (Рух), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі — Шахтар).

Нападники: Ігор Краснопір (Рух), Данило Сікан (Шахтар).