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Гравець виділив двох нападників топ-клубу англійської Прем'єр-ліги.

Центральний нападник збірної України U-23 Данило Сікан поспілкувався з You-Tube-каналом УАФ у ході підготовки до Олімпіади-2024.

Сікан поділився, що йому подобається гра двох виконавців атакувальної ланки Манчестер Сіті.

"Дуже подобається зараз Голанд і всякі такі зіркові футболісти нападу. Можу виділити Альвареса з Аргентини, який буде на Олімпіаді. Мені він дуже подобається як нападник", — сказав 23-річний українець.

Зазначимо, що зі збірною Аргентини U-23 з Альваресом у складі "синьо-жовті" зустрінуться в 3 турі групового етапу футбольного турніру ОІ.

Календар України на ОІ-2024 у Франції:

24 липня. Ірак – Україна (20:00, Ліон)

27 липня. Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)

30 липня. Україна – Аргентина (18:00, Ліон)