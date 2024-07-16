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Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри із Північною Ірландією.

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко прокоментував нічийний результат у стартовому матчі Євро-2024 (U-19) проти Північної Ірландії (0:0).

"Ми заслуговували на більше, ніж одне очко. На жаль, нам не все вдалося в чужому штрафному майданчику. Іноді ми поспішали, іноді можна було краще приймати рішення, а іноді суперника рятував голкіпер чи ми не влучали в рамку воріт.

Що стосується гри, то ми повністю її контролювали, створювали моменти, домінували, але, на жаль, не забили й маємо такий результат.

Північна Ірландія — це команда, яка покладається на свої фізичні якості, на боротьбу, на довгі передачі. Може, вони не так якісно працюють із мʼячем, але проти них важко грати. Плюс штучне поле, до якого потрібно призвичаїтися.

Ми намагалися вирвати перемогу, навіть ціною травм, пошкоджень, тиснули до кінця. Ми зробили заміни, освіжили гру, стали більш реактивними попереду в другому таймі.

Звичайно, не вистачало Пономаренка й Кревсуна, це наші ключові гравці. Матвій — найкращий бомбардир, Данило — один із провідних виконавців у середині поля. Із ними ми були б сильнішими. Але ми повинні прийняти цей результат, рухатися далі й готуватися до наступного поєдинку", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Свій наступний матч Україна проведе проти Норвегії. Гра відбудеться 18 липня о 17:30 за Києвом.