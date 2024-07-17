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Керманич збірної України U-19 розповів про підготовку до наступного матчу.

Геннадій Синчук, правий вінгер збірної України U-19, яка зараз бере участь у чемпіонаті Європи, отримав травму, передає офіційний Telegram-канал УАФ.

Головний тренер "синьо-жовтих" Дмитро Михайленко повідомив, що 18-річний гравець навряд чи зіграє проти збірної Норвегії у 2 турі групового етапу турніру.

"Кожна окрема гра на Євро – окрема історія, всі суперники грають по-різному. Норвежці діють у дуже агресивному стилі, високо пресингують, це атлетична команда, яка грає у високому темпі й не дозволяє довго контролювати м'яч.

Нам важливо розуміти, як ми хочемо проходити їх тиск. Тренери виконають свою роботу, що стосується тактичної підготовки, тому залишиться психологічне та емоційне налаштування команди.

Ми провели хороше тренування, не займався лише Геннадій Синчук. Йому буде важко відновитися до наступної гри – у нього пошкодження коліна і ми поки не розуміємо, наскільки воно серйозне. Всі інші готуються до гри.

Це лобова гра і для нас, і для Норвегії. Тому всі виходитимуть на матч перемагати. Відчуваємо, що за нашими виступами слідкують в Україні, підтримують та вболівають. Тому дуже добре розуміємо, для кого граємо", — заявив спеціаліст.

Нагадаємо, в 1 турі українці поділили очки з Північною Ірландією (господар турніру). Михайленко вже прокоментував результат цього матчу.

Поєдинок із Норвегією відбудеться в четвер, 18 липня. Початок — о 17:30 за київським часом.