Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Євро-2024, що відбувся 18 липня 2024 року.
Норвегія U-19 — Україна U-19, УАФ
19 липня 2024, 11:46
Юнацька збірна України у матчі другого раунду групового етапу Євро-2024 (U-19) не змогла обіграти Норвегію.
Матч закінчився з рахунком 0:0, незважаючи на те, що обидві збірні мали гарні моменти, щоб забити. Десь підводила майстерність, десь здорово зіграли воротарі, а десь рятував каркас воріт.
У заключному матчі групової стадії турніру Україна зіграє проти Італії. Гра відбудеться 21 липня о 21:00.
Огляд матчу:
Норвегія U-19 — Україна U-19 0:0
Норвегія U-19: Берсгейм — Лофтеснес-Б’юне, Гарам, Гольтен, Андресен — Гелланн — Кілен, Гернес (Браут, 68), Гранос, Еустбе (Банг-Кіттільсен, 68) — Фарос (Гонстад, 68).
Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Михавко, Огарков (Єрмачков, 21) — Ващенко — Тутєров (Шевченко, 62), Гаджиєв, Кревсун, Маткевич — Пономаренко (Богданов, 62).
Попередження: Гарам, Гольтен, Андерсен — Пономаренко, Ващенко, Маткевич, Гаджиєв