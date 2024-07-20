Інше 20 липня 2024, 23:24 Мальдіні: Роналду — топ-гравець і сильна особистість, але я віддаю перевагу Мессі Легенда дала свій коментар. ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES 20 липня 2024, 23:24 Паоло Мальдіні порівняв Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі. Золотий м'яч-2024. Як же без Мессі? Родрі — серед фаворитів "На мій погляд, Мессі тут може бути попереду, але Роналду теж топ-футболіст і сильна особистість. Однак я віддаю перевагу Мессі", — сказав колишній захисник збірної Італії та Мілана. Раніше повідомлялося, що Роналду — найгірший гравець Євро-2024 за реалізацією моментів. Люди Паоло Мальдіні Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте