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Легенда дала свій коментар.

Паоло Мальдіні порівняв Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі.

Золотий м'яч-2024. Як же без Мессі? Родрі — серед фаворитів

"На мій погляд, Мессі тут може бути попереду, але Роналду теж топ-футболіст і сильна особистість.

Однак я віддаю перевагу Мессі", — сказав колишній захисник збірної Італії та Мілана.

Раніше повідомлялося, що Роналду — найгірший гравець Євро-2024 за реалізацією моментів.