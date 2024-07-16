Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

І навіть не Ромелу Лукаку...

Портал WhoScored опублікував список найгірших гравців Євро-2024 за реалізацією.

Очолив його Кріштіану Роналду. Капітан збірної Португалії провів п'ять матчів, у яких відзначився гольовою передачею.

Топ-10 найгірших гравців Євро-2024:

1. Кріштіану Роналду (-3,5 xG);

2. Кай Гаверц (-3,1);

3. Ромелу Лукаку (-2,3);

4. Кіліан Мбаппе (-2,0);

5. Мемфіс Депай (-2,0);

6. Александр Мітрович (-1,8);

7. Антуан Грізманн (-1,7);

8. Ламін Ямаль (-1,5);

9. Расмус Гойлунд (-1,5);

10. Анте Будимир (-1,4).

Раніше повідомлялося, що Роналду вперше в кар'єрі не забив жодного гола на великому міжнародному турнірі.