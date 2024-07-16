І навіть не Ромелу Лукаку...
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
16 липня 2024, 10:45
Портал WhoScored опублікував список найгірших гравців Євро-2024 за реалізацією.
Очолив його Кріштіану Роналду. Капітан збірної Португалії провів п'ять матчів, у яких відзначився гольовою передачею.
Топ-10 найгірших гравців Євро-2024:
1. Кріштіану Роналду (-3,5 xG);
2. Кай Гаверц (-3,1);
3. Ромелу Лукаку (-2,3);
4. Кіліан Мбаппе (-2,0);
5. Мемфіс Депай (-2,0);
6. Александр Мітрович (-1,8);
7. Антуан Грізманн (-1,7);
8. Ламін Ямаль (-1,5);
9. Расмус Гойлунд (-1,5);
10. Анте Будимир (-1,4).
Раніше повідомлялося, що Роналду вперше в кар'єрі не забив жодного гола на великому міжнародному турнірі.