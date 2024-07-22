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Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Євро-2024, що відбувся 21 липня 2024 року.

Юнацька збірна України у заключному та вирішальному матчі групового етапу Євро-2024 (U-19) сенсаційно обіграла Італію (3:2).

Перемогу "синьо-жовтим" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Синчука, Кревсуна та Пономаренка, який реалізував пенальті. У складі італійців голами відзначилися Ебоне та Романо.

Таким чином, Україна не лише пройшла у плей-оф європейської першості, а й здобула путівку на ЧС-2025, який пройде у Чилі.

Огляд матчу:

Україна U-19 — Італія U-19 3:2

Голи: Синчук, 8, Кревсун, 54, Пономаренко, 75 (пен.) — Ебоне, 34, Романо, 52.

Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Єрмачков, Михавко — Ващенко (Обіная, 89) — Синчук (Тутєров, 89), Кревсун, Гаджиєв (Цуканов, 90+2), Маткевич — Пономаренко.

Італія U-19: Магро — Маньї, Корраді, К’яродія (Мане, 64), Паньюкко — Романо, Гардер (Ліпарді, 69), Ді Маджо (Манніні, 46) — Ангеле (Пафунді, 69) — Ебоне, Сіа (Бартезагі, 77).

Попередження: Ващенко, Пономаренко, Михавко, Маткевич — Корраді.

На 73-й хвилині був вилучений Крістіан Корраді (Італія U-19) (друге попередження).