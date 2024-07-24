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Football.ua разом із партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 24 липня і розпочнеться о 20:00.

У рамках першого туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Іраку та України — представниками квартету В.

СЕРЕДА, 24 ЛИПНЯ, 20:00. ЛІОН СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІСМАЇЛ МАХМУД (СУДАН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ТА РЕГІОНАЛЬНИХ КАНАЛАХ СУСПІЛЬНОГО

Ось і настав історичний для нашої країни момент. Національна команда U-23 сьогодні відкриє лік своїм матчам на Олімпіаді. Стартуємо поєдинком з аутсайдером нашої групи — Іраком.

Зазначимо, що на цьогорічному турнірі дебютує не тільки збірна України U-23. Вперше на Олімпійські ігри вийшли й Узбекистан і Домініканська Республіка.

Проте, дістатися Олімпійських ігор це лише частина справи, яку потрібну завершити вдалим виступом у фінальній частині турніру. Здобуття трьох очок у матчі проти іракців може стати першим, великим кроком до потрібного успіху.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Руслана Ротаня. Так, на перемогу України пропонується коефіцієнт 1,81, тоді як потенційний успіх Іраку оцінюється показником 5,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65.

Звісно, керманич "синьо-жовтих" Руслан Ротань має далеко не всі можливі найкращі опції, адже деякі клуби вирішили поберегти своїх виконавців, особливо якщо до цього вони брали участь у чемпіонаті Європи в Німеччині.

Тим не менш, всі ми віримо, що ті гравці, які все ж дісталися Франції, здатні продемонструвати гідну гру. Успіх сьогодні додасть українській команді впевненості перед потенційно вирішальним матчем проти Марокко в 2 турі групового етапу.

Важливо буде не повторити помилок команди Сергія Реброва в першому поєдинку на Євро-2024. Саме тодішня розгромна поразка від Румунії занадто дорого обійшлася "синьо-жовтим".

Напередодні фінальної частини Олімпіади обидві команди зустрілися зі збірною Єгипту U-23. Українцям удалося зіграти з ними внічию (1:1), тоді як іракці зазнали поразки з рахунком 2:1. Колектив Руслана Ротаня пізніше також не виявив сильнішого в протистоянні з Парагваєм (2:2).

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ U-23

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