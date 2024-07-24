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Футболіст спробує свої сили в Бельгії.

Андерлехт оголосив про перехід захисника Мілана Ян-Карло Сіміча. Серб став першим літнім трансфером бельгійського клубу. Захисник уклав із клубом угоду до кінця червня 2029 року.

Попередньо сума трансферу склала три мільйони євро. Також у договір прописано опцію у 20% Мілану при перепродажі.

Серб минулого сезону провів за першу команду Мілана шість ігор, відзначившись одним голом.

Нагадаємо, 37-річний Вертонген продовжив контракт з Андерлехтом.