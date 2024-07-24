Футболіст спробує свої сили в Бельгії.
Ян-Карло Симич, Getty Images
24 липня 2024, 09:22
Андерлехт оголосив про перехід захисника Мілана Ян-Карло Сіміча. Серб став першим літнім трансфером бельгійського клубу. Захисник уклав із клубом угоду до кінця червня 2029 року.
Попередньо сума трансферу склала три мільйони євро. Також у договір прописано опцію у 20% Мілану при перепродажі.
Серб минулого сезону провів за першу команду Мілана шість ігор, відзначившись одним голом.
Нагадаємо, 37-річний Вертонген продовжив контракт з Андерлехтом.