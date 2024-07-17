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Легенда залишиться в клубі ще на рік.

Андерлехт оголосив про продовження контракту з центрбеком Яном Вертонгеном.

Повідомляється, що нова угода розрахована на рік.

37-річний Вертонген провів в Андерлехті два останні сезони. У чемпіонаті Бельгії на його рахунку 34 матчі і 3 голи.

"Очевидно, я ще не був готовий попрощатися з Андерлехтом. Особисто я почуваюся тут як вдома, і також відчув вдячність уболівальників і людей у ​​клубі. Це переконало мене залишитись ще один рік. З нетерпінням чекаю можливості розділити роздягальню з цими гравцями", — сказав Вертонген.

Раніше футболіст завершив кар'єру у збірній Бельгії.