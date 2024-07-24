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Захисник Аргентини розповів про настрій перед Іграми-2024.

Збірна Аргентини серед юнаків віком до 23 років на Олімпійських іграх-2024 у рамках футбольного турніру буде виступати в одній групі з Україною.

Захисник "бьянкочелесті" Ніколас Отаменді став одним із представників старшої вікової категорії, яких вирішив запросити на турнір Хав’єр Маскерано.

Перед початком турніру досвідчений футболіст розповів про настрій команди.

"Відчуття, із яким ми приїжджаємо на цей турнір, це — конкуренція та той факт, що кожен турнір починається з чистого аркуша.

На Копа Америка здійснилась моя мрія, адже бути дворазовим чемпіоном у цьому турнірі не кожному під силу. Але наша команда впоралась із цим якнайкраще.

Однак продовжувати змагатися — це менталітет наших збірних.

Окрім того, що ви граєте з одинадцятьма гравцями безпосередньо на полі, сам колектив має велике значення. Ви повинні бути готові до будь-якої ситуації. Ми боролись до кінця і досягли того, про що всі мріяли — привезли Кубок Америки до Аргентини знову. Тепер черга за Іграми", — заявив аргентинський виконавець.

Отаменді в минулому клубному сезоні провів 51 матч, забив чотири голи та віддав дві гольові передачі.