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Легендарний аргентинець теж слідкував за перебігом подій у Франції.

Нападник Ліонель Мессі на своїй сторінці в Instagram коротко висловився щодо скандального завершення матчу між олімпійськими збірними Аргентини та Марокко.

Спочатку зустріч завершилася з рахунком 2:2. Команда Хав'єра Маскерано відновила паритет аж на 90+16 хвилині.

Проте, після кількох годин з'ясувалося, що вирішальний гол Медіни було скасовано через офсайд. Командам навіть довелося повернутися на поле та дограти 3 хвилини поєдинку.

"Неймовірно", — написав гравець основної аргентинської національної команди.

Нагадаємо, у групі В з Аргентиною та Марокко також опинилися Ірак та Україна. Слідкуйте за другим матчем цього квартету в 1 туру на нашому сайті.