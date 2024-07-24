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Футбольний турнір на Олімпіаді-2024 точно увійде до історії.

У стартовому матчі групового етапу Олімпіади збірна Аргентини вирвала нічию проти Марокко, зрівнявши рахунок на 16 компенсованій хвилині.

Матч закінчився з рахунком 2:2, але після гри з'явилися новини, що зустріч офіційно ніхто не закінчував.

Одразу після забитого м'яча на трибунах виникли заворушення, після чого гравців закидали пляшками, фаєрами, стаканчиками та іншими предметами.

Вже після матчу гол збірної Аргентини був скасований через офсайд, а команди були вимушені були дограти три хвилини.

У результаті Аргентина та Марокко вийшли на поле о 20:00 і за три хвилини встигли лише двічі сфолити. Як підсумок – перемога мароканців з рахунком 2:1.

Таким чином, збірна Марокко очолила групу, в якій також виступає Україна, яка зараз проводить матч проти Іраку.

Аргентина — Марокко 1:2

Голи: Сімеоне, 68 — Рахімі, 45+2, 51 (пен.)

Аргентина: Рульї — Гарсія (Ечеверрі, 83), Ді Чезаре, Отаменді, Солер (Аміоне, 69) — Альмада, Ессе (Фернандес, 69), Медіна, Зенон (Сімеоне, 54) — Бельтран (Гонду, 69), Альварес

Марокко: Ель Каджуї — Хакімі, Букамір, Таргаллін, Ель Уаді — Річардсон, Ель Аззузі (Накаш, 81) — Ахомаш (Еззальзулі, 59), Ель Ханнусс (Бушуарі, 90+2), Бен Сегір (Кешта, 81) — Рахімі

Попередження: Фернандес, Ді Чезаре — Ахомаш, Ель Ханнусс, Ель Уаді, Рахімі, Таргаллін, Ель Каджуї