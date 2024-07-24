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Перемогу японській команді забезпечили дублі у виконанні Шунсуке Міто и Шоти Фудзіо.

У матчі стартового туру групового етапу Олімпійських ігор збірна Японії обіграла Парагвай із рахунком 5:0.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 19 хвилині голом відзначився Шунсуке Міто.

Через шість хвилин парагвайці залишилися у меншості після вилучення Вільдера Вієри, який отримав пряму червону картку.

У другому таймі Японія скористалася чисельною перевагою та подвоїла перевагу у рахунку – дубль оформив Міто. За сім хвилин Ріхіто Ямамото забив третій м'яч у ворота Парагвая.

Остаточну крапку у матчі поставив Шота Фудзіо, оформивши дубль із 82 по 87 хвилини.

Свій наступний матч Японія проведе проти Малі, а Парагвай зустрінеться з Ізраїлем. Ігри відбудуться 27 липня.

Японія - Парагвай 5:0

Голи: Міто, 19, 63, Ямамото, 70, Фудзіо, 82, 87.

Японія: Кокубо — Охата (Нісіо, 81), Такаї, Кімура, Хірокі — Фудзіта, Ямамото (Кавасакі, 73) — Хіракава (Сато, 34), Сайто (Аракі, 73), Міто (Фудзіо, 73) — Хосоя.

Парагвай: Г. Фернандес — Флорес, Де Хесус, Бальбуена — Рівас (Кантеро, 82), М. Гомес, Д. Гомес (Девід, 83), Вієра — Енкісо (Нуньєс, 74), Кабальєро (Перес, 62), М. Фернандес

Попередження: Такаї, Хірокі — М. Фернандес, Де Хесус, Девід.

Вилучення: Вієра, 25 (пряма червона картка).