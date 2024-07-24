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Дмитро Михайленко поділився своїми думками перед грою з Францією.

Головний тренер збірної України Дмитро Михайленко прокоментував півфінальний матч Євро-2024 (U-19) проти Франції.

"Усе добре, усі готові зіграти в півфіналі. На щастя, травмованих у команді немає. Є втомлені, але травмованих — немає, і це хороший знак.

Щодо дискваліфікованих гравців, то це дуже важко, що три футболісти пропускають матч, але в нас є хороші виконавці, які їх замінять. Усі готові брати на себе відповідальність, усі мотивовані та хочуть грати. А зі стартовим складом ми визначимося вже завтра.

Франція — дуже гідний суперник, дуже індивідуально сильні футболісти, які грають із високою інтенсивністю. Ми маємо бути готові до високих швидкостей. Важливо не програти єдиноборства один в один. У них може не бути награних комбінацій чи патернів, але в них дуже легко проходять атаки через центр за рахунок індивідуальної майстерності гравців. Ми маємо бути постійно готові підстраховувати свого партнера.

У Франції дуже сильна група атаки: нападники, швидкі вінгери. І тренери їх змінюють. Мені здається, там немає основних гравців як таких — вони всі високого рівня. Хлопці грають по 45—55 хвилин, один міняє іншого, тому вони й не втомлені. Дуже якісні центральні півзахисники — Бенама, Атангана.

Між півфіналами — усього кілька годин. Тож якщо в першому буде ще додатковий час, то ми приїдемо й будемо італійців та іспанців підганяти, щоб закінчували швидше. Але впевнений, що з полем усе буде добре, тому що це гібридне покриття: на 70% штучні волокна, на 30% — трава. Тому воно відновлюється дуже швидко, і ми гратимемо на якісному газоні", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Франція – Україна відбудеться завтра, 25 липня, о 21:00 за Києвом.