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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Олімпійських ігор-2024 у рамках групи B, у якому зіграють Україна U-23 та Марокко U-23.

Україна та Марокко зіграють у другому турі футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024 в рамках квартету B.

Руслан Ротань, після поразки від Іраку (1:2), залучив до стартового складу Салюка в центрі оборони.

Тарік Сектіуї, після перемоги над Аргентиною (2:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Україна U-23: Фесюн — Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк — Криськів, Рубчинський, Михайленко — Хлань, Сікан, Брагару.

Запасні: Єрмаков, Таловєров, Сич, Очеретько, Краснопір, Велетень, Федор.



Марокко U-23: Ель-Каджоуї — Хакімі, Ель-Аззузі, Букамір, Ель-Уахді — Річардсон, Таргаллін, Ель-Ханнусс — Бен Сегір, Рахімі, Еззалзулі.

Запасні: Ганімі, Некаш, Тахіф, Бухуарі, Акхомаш, Кехта, Маухуб.



Гра Україна U-23 — Марокко U-23 почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.