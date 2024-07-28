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Надважка та надважлива перемога над марокканцями.

Олімпійська збірна України в драматичному матчі, граючи у меншості, вирвала перемогу у Марокко (2:1) в рамках 2-го туру групового раунду Олімпійських змагань з футболу. Головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань прокоментував надважливу перемогу своєї команди.

"Потрібно віддати належне нашим хлопцям, які добре налаштувалися. Навіть коли залишилися в меншості, ми прагнули результату, билися за нього. Вони заслужили на нього. Але, це лише зрівняло наші шанси у групі. У нас є останній матч у групі, де ми не повинні дивитися, проти кого граємо. Думаю, для хлопців це був маленький урок, а в нас дуже багато нових футболістів, які вперше грають на таких турнірах. Вони побачили, що можна обігравати збірну Марокко, там були гравці, які доходили до півфіналу чемпіонату світу. Треба їм віддати належне за це.

Далі відновлення, грати через два дні на третій дуже важко. Ми повинні орієнтуватися на те, як краще відновитися. Для нас це дуже важливо. З нетерпінням чекатимемо на матч. Суперника ми вже знаємо. На нас очікує невеликий фінал проти Аргентини. Якщо показуватимемо таку гру, як у першому таймі — однаково, хто проти нас, гратимемо з позиції сили.

У другому таймі гра трохи змінилася, дуже багато сил залишили, після того, як отримали червону картку. Але я знову хочу віддати належне хлопцям. Вони це заслужили, заслужили для наших воїнів, України. Хочу привітати всіх із першою перемогою України на Олімпійських іграх.

Це подвійне покарання. Вважаю, що арбітри мають обмежуватися пенальті без червоної картки. Ви ж знаєте, як судять на цих Олімпійських іграх: якщо в першому матчі ставлять такий пенальті, то не треба ставити питань. Необхідно не звертати увагу на все, що стосується суддівства, потрібно дивитися на себе і свою гру. Найголовніше зараз — відновитися. Маємо підійти у супернастрої, дістати всі емоції, що залишилися на цей матч. Цей маленький фінал вирішуватиме долю проходу далі.