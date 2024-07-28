Інше

Переможний гол на рахунку нападника Руху.

Олімпійська збірна України в драматичному матчі, граючи у меншості, завдяки голу Ігоря Краснопіра на 90+8 хвилині вирвала перемогу у Марокко (2:1) в рамках 2-го туру групового раунду Олімпійських змагань з футболу. Герой матчу поділився емоціями після звитяги над марокканцями.

"Мій гол? Якщо чесно, я просто лежав у цей момент, у мене була дуже сильна задишка. Коли я забивав м'яч, думав, що гол зарахують і навіть не думав, що його перевірятимуть на ВАР, я просто відпочивав.

Наскільки важко грати за такого тиску трибун? Дуже важко. Ти виходиш на стадіон — тебе освистують. Це психологічно тисне. Але ми професіонали, маємо підлаштовуватися під різні обставини. Зрештою ми цей тиск "притихли".

Цей матч забуваємо, у нас залишається фінал у групі за вихід у раунд плей-офф. Всі думки на наступні матчі. Аргентина — суперник серйозний. Рухаємося далі", — сказав Краснопір.

Раніше головний тренер олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань висловився про гру з Марокко.

Матч між олімпійськими збірними України та Аргентини відбудеться 30 липня, о 18:00 за київським часом.