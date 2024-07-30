Інше

Football.ua представляє прев'ю поєдинку на ОІ у Франції, який пройде 30 липня і розпочнеться о 16:00.

У рамках третього туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 відбудеться зустріч між збірними U-23 Іспанії та Єгипту — представниками квартету С.

ІСПАНІЯ — ЄГИПЕТ

ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ, 16:00. БОРДО СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДРЮ ФІШЕР (КАНАДА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після не надто впевненої звитяги над Узбекистаном (2:1) у першому турі, у другому на іспанців чекала Домініканська Республіка. Колектив Санті Денії вдруге поспіль пішов на перерву за нічийного результату (1:1). Вилучення з боку домініканців все значно спростило для Іспанії, тож вона спокійно ще раз здобула 3 очки. Цього разу іспанці перемогли вже з рахунком 3:1.

Питання виходу до плей-оф Іспанія для себе вже закрила. Залишилося тільки з'ясувати, яке місце групи С у підсумку їй дістанеться. На турнірі в Японії у 2021 році єгиптяни та іспанці не зуміли виявити сильнішого (0:0) в першому турі групового етапу. Саме Іспанія тоді фінішувала першою в квартеті С, де також опинилися Аргентина та Австралія, а Єгипет був другим.

Відверто невдалий матч проти Домініканської Республіки (0:0) у першому турі поставив команду Рожеріо Мікале в трохи незручне становище. Мінімальна звитяга над Узбекистаном (1:0) у другому значно покращила шанси Єгипту на вихід до плей-оф. Однак, навряд чи здобуття 3 очок єгиптянами в тому поєдинку варто вважати чимось дуже закономірним.

Представника КАФ у матчі проти Іспанії точно влаштує нічия, яка гарантує йому місце в чвертьфіналі плей-оф. Малоймовірна звитяга Єгипту над іспанцями взагалі дозволить йому фінішувати першим у цій четвірці з двома дебютантами футбольного турніру Олімпійських ігор. У 2012 (Велика Британія) і 2016 роках (Бразилія) вийти з групи єгиптянам удавалося.

ЗАЯВКИ КОМАНД