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Колектив Руслана Ротаня намагатиметься вийти в плей-оф.

У рамках третього туру групового етапу Олімпіади-2024 збірна України U-23 зустрінеться з аргентинськими однолітками.

Поєдинок відбудеться на Парк Олімпік Ліоннез (Ліон) сьогодні, 30 липня. Стартовий свисток має пролунати о 18:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Україна — Аргентина:

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу команда Руслана Ротаня зазнала поразки від Іраку (2:1), а потім переграла Марокко (2:1).