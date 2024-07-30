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Завершився ще один матч третього туру групового етапу турніру у Франції.

У рамках третього туру групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 у Франції відбувся ще один поєдинок.

Звитяга над іракцями гарантувала марокканцям місце в чвертьфіналі плей-оф. Досягти бажаного результату колектив Таріка Сектіуї зумів завдяки трьом голам у першому таймі зустрічі. У другій половині поєдинку команди глядачів результативними ударами не порадували.

Марокко — Ірак 3:0

Голи: Рішардсон, 19, Рахімі, 28, Еззальзулі, 36

Марокко: Ель Каджуї — Хакімі, Ель Аззузі (Тахіф, 85), Букамір, Ель Уаді — Рішардсон (Бушуарі, 62), Таргаллін (Кешта, 62) — Ахомаш (Бен Сегір, 67), Ель Ханнусс, Еззальзулі — Рахімі (Маухуб, 62)

Ірак: Хассан — Саадун (Абдулла, 79), Оджаймі, Натік, Хасан — Баєш, К. Мохаммед — Амин (Джасім, 31), М. Мохаммед (Аль-Імам, 46), Саад (Мухаммад, 31) — Хуссейн

Попередження: К. Мохаммед, Хасан

Турнірна таблиця групи В після третього туру: