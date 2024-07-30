Українець продовжить кар'єру в Греції.
Роман Яремчук, Олімпіакос
30 липня 2024, 11:56
Напередодні Олімпіакос офіційно оголосив про підписання нападника збірної України Романа Яремчука, який остаточно залишив бельгійській Брюгге після сезону оренди у Валенсії.
Цікаво, що для презентації 28-річного українця в якості новачка чинного переможця Ліги конференцій було обрано святкову дату, оскільки 30 липня свій день народження святкує президент Олімпіакоса Евангелос Марінакіс.
Спочатку грецький клуб привітав власника команди з його 57-річчям, а приблизно за годину після цього пірейці доповнили вітання підтвердженням підписання Яремчука.
Нагадаємо, що Евангелос Марінакіс відомий не тільки як президент та власник Олімпіакоса, бо він також володіє Ноттінгем Форест із англійської Прем'єр-ліги.