Напередодні Олімпіакос офіційно оголосив про підписання нападника збірної України Романа Яремчука, який остаточно залишив бельгійській Брюгге після сезону оренди у Валенсії.

Цікаво, що для презентації 28-річного українця в якості новачка чинного переможця Ліги конференцій було обрано святкову дату, оскільки 30 липня свій день народження святкує президент Олімпіакоса Евангелос Марінакіс.

Спочатку грецький клуб привітав власника команди з його 57-річчям, а приблизно за годину після цього пірейці доповнили вітання підтвердженням підписання Яремчука.

When you put your 🔴 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗔𝗖𝗢𝗦 ⚪ jersey on for the first time!



ℝ𝕠𝕞𝕒𝕟 𝕐𝕒𝕣𝕖𝕞𝕔𝕙𝕦𝕜 pic.twitter.com/tCnswQEHah