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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 серпня 2024 року.

Завершилася 890 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "20 окупантів загинули на борту збитого за допомогою FPV-дрона Мі-8 під Донецьком".

- "Стане можливим призов військовозобовʼязаних безпосередньо командирами частин, без залучення ТЦК", — Генштаб.

- "В Україну прибули шість винищувачів F-16 з Нідерландів", – The Times. "Ще кілька бортів незабаром мають надійти з Данії".

- "Україна вперше запустила більше далекобійних дронів, ніж рф", – Forbes. "В липні українські підрозділи випустили 520 БпЛА, рф – 426, більшість з яких збила українська ППО".

- "Охматдит за 307 млн грн відбудовуватиме маловідома фірма", – ЕП. "Це третя за дороговизною пропозиція. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Крім того, оголошено тендер на Інженерно-консультаційні послуги за майже 9,7 млн грн".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

З початку доби відбулося 98 бойових зіткнень, противник завдав 2 ракетні (2 ракети), 59 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 54 КАБ) та 623 удари дронами-камікадзе, здійснив 3412 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Тихого і Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій.

Шість разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час всі ці боєзіткнення у районах Андріївки, Стельмахівки та Піщаного завершились.

На Лиманському напрямку за день російські війська чотири рази штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Торське і Макіївка.

На Сіверському напрямку наші війська зупинили дев’ять спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Іванодар’ївки та Виїмки. Окупанти зазнали втрат. Ще один бій, у районі Виїмки, триває.

На Краматорському напрямку завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 16 разів штурмували у районах Залізного, Північного, Торецька та Нью-Йорка. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. Продовжуються бойові дії у чотирьох локаціях — ворог тисне, намагаючись просунутись у районах Нью-Йорка і Північного.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 43 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Желанного. Шість боєзіткнень на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 92 та поранили 135 окупантів. Знищено два автомобіля та гармата Д-30. Також знешкоджено чотири ворожих авто, САУ 2С1 «Гвоздика» і РСЗВ БМ-21 «Град» загарбників.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується чотири бойових зіткнення. Терористи безуспішно намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку поразкою ворога завершився бій біля Водяного.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив дві атаки неподалік населених пунктів Роботине і Мала Токмачка. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворожий штурм на лівобережжі Дніпра зазнав невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів з 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Наші відносини з партнерами: готуємо угоди та домовленості, які будуть у цьому серпні. Це і безпекові угоди – завтра почнуться перемовини зі ще однією європейською країною. Також уже готуємо візити лідерів в Україну і, відповідно, зміст наших перемовин та довгострокову філософію наших домовленостей.

Надзвичайно важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки, і це буде гарантією більших наших можливостей зараз, в цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози. Звичайно, ключове завдання – забезпечити і Сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України.

Вдячний усім у світі, хто допомагає. І звичайно, вдячність нашим воїнам: усім солдатам, сержантам, офіцерам на передовій, які захищають нашу державу, захищають наші позиції, дбають також і про сусідні підрозділи і допомагають, коли це потрібно".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!