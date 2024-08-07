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Суперники по Суперкубку УЄФА товаришують.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про дружбу з Джан Пʼєро Гасперіні, з проти якого йому належить зіграти в Суперкубку УЄФА.

"У мене прекрасні стосунки з Гасперіні, ми друзі. Наші стосунки почалися в Ювентусі.

Аталанта постійно грає в єврокубках завдяки Гасперіні. Відтоді, як Джан Пʼєро очолив їх, вони дуже добре виступають в Італії. У його команді виросло кілька чудових та важливих футболістів. Він виконав дивовижну роботу та продовжує це робити", – сказав Анчелотті.

Мадридці зустрінуться з Аталантою у матчі за Суперкубок УЄФА 14 серпня.

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