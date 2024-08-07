Суперники по Суперкубку УЄФА товаришують.
АНЧЕЛОТТІ, GETTY IMAGES
07 серпня 2024, 12:25
Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про дружбу з Джан Пʼєро Гасперіні, з проти якого йому належить зіграти в Суперкубку УЄФА.
"У мене прекрасні стосунки з Гасперіні, ми друзі. Наші стосунки почалися в Ювентусі.
Аталанта постійно грає в єврокубках завдяки Гасперіні. Відтоді, як Джан Пʼєро очолив їх, вони дуже добре виступають в Італії. У його команді виросло кілька чудових та важливих футболістів. Він виконав дивовижну роботу та продовжує це робити", – сказав Анчелотті.
Мадридці зустрінуться з Аталантою у матчі за Суперкубок УЄФА 14 серпня.
Нагадаємо, Мбаппе близький до купівлі французького футбольного клубу Кан.