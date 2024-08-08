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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 серпня 2024 року.

Завершилася 896 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації ще на три місяці.

- "Для заколоту в рф потрібен лідер на місці. Один таких лідерів наразі перебуває в Україні", — Буданов.

- "Якщо мобілізуємо всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо воювати до 2033 року", — Буданов.

- "У Суджі знаходився штаб вс рф, який планував наступ на Сумщину у квітні цього року", — керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

- "США перебувають у контакті з Україною щодо військових дій на Курщині, і вважають цю операцію її суверенним рішенням", – Держдеп США. В ЄС також заявили, що не проти дій України в Курській області.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Загалом від початку цієї доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Зросла інтенсивність бойових дій на Сумському напрямку. Ворог активно застосовує авіацію, вертольоти, важке озброєння. Однак, успіху не має. Зазнає значних втрат. Українські воїни роблять усе можливе для захисту цивільного населення.

Російські загарбники завдали по території України ракетного удару, застосувавши одну ракету, 50 авіаударів, скинувши 55 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 674 дронів-камікадзе та здійснили 3682 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції наших воїнів неподалік Вовчанська та Тихого. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник три рази проводив штурми у районах Петропавлівки та у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, невського, а також у Серебрянському лісі. Всі атаки відбито.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі успішно відбили п’ять ворожих атак у районах Верхньокам’янського та Переїзного.

На Краматорському напрямку противник активізувався, здійснивши п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру. Бої продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти вісім разів атакували українські війська біля Торецька, Залізного, Нью-Йорка та Північного. Сім — відбито, ще один бій триває. Ворог активно бомбардує місто Торецьк — завдав майже двадцять авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку від початку цієї доби росіяни 21 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік восьми різних населених пунктів. Найбільше атакували у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Гродівки та Яснобродівки. Десять з них ще продовжуються. За попередньою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 154 окупанти. Окрім того, знищено три гармати, бронемашину «Тигр» та чотири одиниці іншого автотранспорту. Також, пошкоджено танк, шість автомобілів та артсистему.

На Курахівському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції поблизу Костянтинівки та Парасковіївки. Всі штурми відбито.

На Времівському напрямку українські воїни відбивають два штурми наших позицій у бік Водяного. При цьому ворог досить активно застосовував некеровані авіаракети — вдарив по районах Урожайного і Новодонецького.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили одну наступальну дію неподалік Роботиного, де зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій також не мали успіху. Відбито чотири штурми.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Цієї доби відзначаємо воїнів 77-ї окремої аеромобільної бригади, які завдають вагомих втрат окупантам у живій силі та техніці.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Перше – вдячність усім нашим воїнам, кожному бойовому підрозділу за хоробрість. Справді сильним, усім, хто справді служить Україні. Це стосується і лінії фронту – Покровський напрямок, Торецький, Лиманський, Харківщина. І всюди, де триває наш захист від наступальних операцій окупанта.

Важливо й надалі знищувати ворога саме так влучно, як наші воїни вміють, і саме так стійко, як це допомагає всій обороні нашої країни, і саме так ефективно, як дає результат.

І що більше тиску буде на росію – на агресора, який приніс війну в Україну, – то ближчим буде мир. Справедливий мир через справедливу силу. Дякую всім, хто це забезпечує".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!