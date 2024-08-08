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Кріштіану Роналду відреагував на рішення Пепе завершити професійну кар'єру.

Нападник Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував рішення Пепе завершити професійну кар'єру у віці 41 року.

"Не вистачає слів, щоб висловити те, як багато ти для мене означаєш, мій друже.

Ми виграли все, що можна було виграти на полі, але найбільше досягнення — це дружба і повага, які я відчуваю до тебе.

Ти унікальний, мій брате. Дякую тобі за все", — написав Роналду у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, Роналду разом із Пепе виступали за мадридський Реал. Також вони тривалий час були партнерами по команді у збірній Португалії.