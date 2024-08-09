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Клуб з Маямі вийшов до 1/8 фіналу Кубка ліг.

Інтер Маямі у матчі 1/16 фіналу Кубка ліг здобув напружену перемогу у перестрілці проти Торонто з рахунком 4:3.

Вже на третій хвилині Матіас Рохас відкрив рахунок у матчі, а через вісім хвилин Дієго Гомес подвоїв перевагу Маямі.

Потім на 15 хвилині Лоренцо Інсіньє відіграв один м'яч, реалізувавши пенальті, але через п'ять хвилин Луїс Суарес знову збільшив перевагу господарів поля.

На 28 хвилині Маямі залишився у меншості після прямої червоної картки для захисника Давіда Мартінеса. Наприкінці першого тайму той самий Інсіньє оформив дубль, реалізувавши другий пенальті.

У середині другого тайму Рохас оформив дубль, забивши четвертий м'яч у ворота Торонто, яке відповіло автоголом Ноа Аллена на 79 хвилині.

Варто відзначити, що у всіх чотирьох голах Маямі взяв участь колишній захисник Барселони Хорді Альба, на рахунку якого чотири гольові передачі.

Щодо Сергія Кривцова, то український захисник просидів весь матч на лаві запасних, а Ліонель Мессі продовжує відновлення після травми.

Таким чином, Інтер Маямі вийшов до 1/8 фіналу Кубка ліг, де зіграє проти переможця пари Спортінг Канзас-Сіті – Коламбус Крю.

Інтер Маямі — Торонто 4:3

Голи: Рохас, 3, 59, Гомес, 11, Суарес, 20 — Інсіньє, 15 (пен), 41 (пен), Аллен, 79 (автогол).