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Луїс Суарес висловився про бажання Ліонеля Мессі повернутись до ігор після травми.

Одноклубник Ліонеля Мессі Луїс Суарес розповів про відновлення аргентинця після травми, яку він отримав у фіналі Кубку Америки.

"Всі знають, як Лео відданий цьому клубу, своїй збірній і як він хоче бути на полі. З кожним днем ​​він стає дедалі ближчим до повернення на поле, і це те, чого ми всі хочемо", – сказав Суарес.

Нагадаємо, у Мессі виявлено травму зв'язок гомілкостопу.

Цього сезону Мессі провів 12 матчів, у яких забив 12 голів та віддав дев'ять гольових передач.