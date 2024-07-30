Луїс Суарес висловився про бажання Ліонеля Мессі повернутись до ігор після травми.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
30 липня 2024, 07:20
Одноклубник Ліонеля Мессі Луїс Суарес розповів про відновлення аргентинця після травми, яку він отримав у фіналі Кубку Америки.
"Всі знають, як Лео відданий цьому клубу, своїй збірній і як він хоче бути на полі. З кожним днем він стає дедалі ближчим до повернення на поле, і це те, чого ми всі хочемо", – сказав Суарес.
Нагадаємо, у Мессі виявлено травму зв'язок гомілкостопу.
Цього сезону Мессі провів 12 матчів, у яких забив 12 голів та віддав дев'ять гольових передач.