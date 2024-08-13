Італія

Сторони домовилися про розірвання угоди.

Воротар Ювентуса Войцех Щесни покине туринський клуб у літнє трансферне вікно, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" та 34-річний поляк домовилися достроково розірвати контракт, розрахований до літа 2025 року.

Таким чином Щесні залишить Ювентус вільним агентом, а також отримає компенсацію за дострокове розірвання контракту.

Раніше була інформація, що у послугах Войцеха зацікавлені Ан-Наср та Монца.

Минулого сезону Щесни провів 35 матчів, з яких 15 на нуль при 30 пропущених м'ячах.