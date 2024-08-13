Сторони домовилися про розірвання угоди.
Войцех Щесни, Getty Images
13 серпня 2024, 19:44
Воротар Ювентуса Войцех Щесни покине туринський клуб у літнє трансферне вікно, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" та 34-річний поляк домовилися достроково розірвати контракт, розрахований до літа 2025 року.
Таким чином Щесні залишить Ювентус вільним агентом, а також отримає компенсацію за дострокове розірвання контракту.
Раніше була інформація, що у послугах Войцеха зацікавлені Ан-Наср та Монца.
Минулого сезону Щесни провів 35 матчів, з яких 15 на нуль при 30 пропущених м'ячах.