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Керманич Аталанти прокоментував поразку від Реала.

Напередодні бергамаська Аталанта поступилась мадридському Реалу у Варшаві в матчі за Суперкубок УЄФА.

Реал Мадрид — Аталанта 2:0 Відео голів та огляд матчу Суперкубку УЄФА

Після завершення гри головний тренер "Богині" Джан П’єро Гасперіні оцінив виступ власних підопічних.

"Я був достатньо впевнений у тому, що ми зможемо створити Реалу проблеми з нашим стилем футболу. Очевидно, що гра змінилася після їхнього голу, особливо другого, якого можна було уникнути. Вони, безсумнівно, заслужили на перемогу.

Ми добре розпочали другий тайм і мали чудові моменти, коли від удару Пашалича врятував ворота Куртуа, а також коли Лукман був відправлений у відрив і дивним чином вирішив не бити лівою ногою, коли ворота були порожні.

Очевидно, що в таких іграх той, хто бере на себе ініціативу, отримує імпульс, а суперникам стає важко повернутись. Як тоді, коли ми вийшли вперед у Дубліні.

Ми змарнували велику можливість обіграти Реал, ураховуючи те, як проходила гра, і це мене розчаровує. Ми повинні були бути більш вбивчими на завершення й показати більше якості в таких ситуаціях, оскільки було дуже важливо вийти з глухого кута.

Зрештою, це залишається дуже важливим досвідом, але цей досвід значить більше, коли ти перемагаєш. Я все ще дуже пишаюсь своєю командою, але нам завжди не вистачає цієї маленької крапки. Ми мали її в Дубліні, ми залишились без неї сьогодні.

Мені шкода хлопців, тому що вони віддали всі сили цього вечора, грали якісно, і це була можливість, яка випадає дуже мало разів у житті, виграти таку гру.

У мене чудові стосунки з Карло, після гри ми говорили про футбол. Ми хочемо взяти щось позитивне з цієї гри, а в понеділок для нас починається сезон Серії А. Це зовсім інший турнір, і ми побачимо, що з цього вийде.

На жаль, після матчу нам також доведеться порахувати, хто взагалі в нас залишився, тому що Сеад Колашінац вибув із травмою", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА визнано півзахисника Реала Джуда Беллінгема.