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Португалець не повернеться на батьківщину.

Капітан збірної Португалії та нападник саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду назвав клуб, у якому планує завершити кар'єру.

"Не знаю, чи скоро я піду на пенсію, через два чи три роки… але, мабуть, я завершу кар'єру тут, в Ан-Насрі. Я дуже щасливий у цьому клубі, мені також добре в цій країні. Я щасливий грати у Саудівській Аравії і хочу продовжувати", — сказав Роналду.

Нагадаємо, 39-річний Кріштіану Роналду грає за саудівський клуб із січня минулого року, коли пішов із Манчестер Юнайтед.