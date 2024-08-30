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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 серпня 2024 року.

Завершилася 918 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

Серед новин:

- "Від 1 вересня з Китаю не можливо буде закупити цілий ряд товарів, що стосуються БПЛА", — Мадяр. Дронів стане менше, а їх ціна злетить в рази. На думку Мадяра, таке обмеження може бути планом змусити нас сісти за стіл переговорів не на пріоритетних умовах.

- "У нової української балістичної ракети радіус дії – 600-700 км", – Подоляк.

- "Через військові "ігри" олександра лукашенка Україна укріплює кордон з білоруссю", — ДПСУ. "Укріплення здійснюють, аби не допустити жодних спроб вторгнення або дестабілізації ситуації".

- "ЗСУ повністю закрили східний кордон "котла" у Курській області", — BILD. "На південь від Коренево ЗСУ днями зайняли село Краснооктябрьское на березі річки Сейм".

- "95% українських полонених проходять через жорстокі тортури", — Подоляк із посиланням на дані моніторингової місії ООН.

- "26 серпня героїчно загинув льотчик Повітряних Сил Олексій Месь. Під час масованої атаки він знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА", – ПС. "Захисник героїчно провів свій останній бій в небі. Наказом Головнокомандувача ЗСУ йому присвоїли військове звання полковник посмертно".

- "Чотири атомні блоки відключились від мережі під час атаки рф 26 серпня", – МАГАТЕ. "Мова про Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Такі атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів в Україні та безпеки мільйонів людей".

- "F-16 українського пілота Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами", – Безугла. Це її слова, але для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Із початку доби відбулося 156 бойових зіткнень, противник завдав три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 43 авіаційні удари, скинувши 60 КАБів, понад 500 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Відбито дві атаки в районах Липців та Вовчанська. Ще два боєзіткнення триває. Ситуація контрольована. Орієнтовні втрати ворожих військ на даний час склали 56 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, також знищено 34 БпЛА. Пошкоджено два танка, бойова броньована машина та дві артилерійські системи.

На Куп’янському напрямку противник 24 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової. На даний час триває п’ять ворожих атак.

Двадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське та в Серебрянському лісі. Наразі точиться бій поблизу Невського.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Досі триває три боєзіткнення, противник намагається прорватись у бік Званівки.

На Краматорському напрямку мали місце вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру, проте, спроби наступу ворога на позиції Сил оборони України були відбиті нашими захисниками.

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти здійснювали штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки. Досі тривають бої поблизу Торецька та Дачного.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Загалом, 32 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте наші воїни роблять все для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 225 осіб вбитими та пораненими. Знищено дві артилерійських системи, РСЗВ, п’ять автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Окрім того, автомобіль і одна ворожа гармата були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Тривають бої поблизу Вугледару, Костянтинівки та Водяного. Ситуація контрольована Силами оборони України.

На Оріхівському напрямку три атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку наші воїни один раз давали жорстку відсіч російським загарбникам.

Сьогодні слід відзначити воїнів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка — справжні захисники країни, сильні, мужні, сміливі, витривалі.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!