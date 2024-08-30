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Португалець сім разів ставав найкращим бомбардиром турніру.

Найкращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів Кріштіану Роналду на знак визнання видатних заслуг у найпрестижнішому турнірі світу нагороджений спеціальною нагородою від президента УЄФА Александера Чеферіна.

Португалець прокоментував своє визнання.

"Я граю в азійській Лізі чемпіонів, не забувайте про це.

Мені приємно тут бути. Дякую за цю чудову нагороду, вона багато для мене означає. Як ви знаєте, Ліга чемпіонів найвища у футболі. Мій рекорд каже сам за себе, але я маю на увазі не це, а задоволення грати у цьому змаганні... Це наша мотивація.

У футболі ніколи не знаєш, що станеться. Подивимося, що буде у майбутньому", – заявив Роналду.

Колишній нападник Спортінга, Манчестер Юнайтед, Реала і Ювентуса забив у Лізі чемпіонів 140 голів за 183 матчі. Він на 11 голів випереджає Ліонеля Мессі і на 46 — Роберта Левандовські, які посідають друге і третє місця в списку найкращих бомбардирів.